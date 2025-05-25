Додому з полону повертаються п’ятеро військових з Прикарпаття

Сьогодні до України вдалося повернути з російського полону ще 303 воїни, серед яких моряки, десантники, піхотинці, нацгвардійці, прикордонники, а також 70 Оборонців Маріуполя.

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Як повідомила голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук, серед звільнених сьогодні є п’ятеро прикарпатців, пише Правда.