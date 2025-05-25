ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Працівникам прикарпатських дитсадків збільшили відпустку до 56 днів
Диван на коліщатках в темній вітальні

Працівникам прикарпатських дитсадків збільшили відпустку до 56 днів

Автор: Ігор Василик
25/05/2025 14:18
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

З 18 лютого 2025 року всі педагогічні працівники закладів дошкільної освіти мають однакову за тривалістю обов’язкову оплачувану щорічну відпустку – 56 календарних днів.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

У Міністерстві освіти і науки України пояснили, хто може скористатися цим правом і як це зробити.

Право на щорічну відпустку тривалістю 56 днів мають керівні, педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники, зокрема:

  • директори;
  • завідувачі;
  • вихователі;
  • вихователі-методисти;
  • інструктори з фізкультури;
  • практичні психологи
  • логопеди;
  • соціальні педагоги.

У МОН зауважили, що право на щорічну відпустку тривалістю 56 днів, яка припадає на літній період, мають усі працівники незалежно від того, коли їх прийняли на роботу.

Там пояснили, що нові правила почали діяти 18 лютого – якщо працівник пішов у відпустку раніше, то її тривалість залишається такою, як була до впровадження змін.

Якщо відпустку надають після 18 лютого, то вона не може мати іншу тривалість, ніж 56 днів, додали у відомстві.