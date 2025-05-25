Мінікомпанія з Прикарпаття здобула почесну нагороду на всеукраїнському конкурсі молодіжного підприємництва

Команда «Bakery Wood» з Вищого професійного училища №7 міста Калуш, Івано-Франківська область, перемогла уномінації «Наймасштабніша бізнес-ідея» з проєктом виготовлення виробів з екологічної фанери. Йдеться про інтерактивні мапи, шкатулки, коробочки, сувеніри на замовлення. Винагорода – менторська сесія від засновників Board. Команда також була відзначена у номінації «Найкращий енергоефективний бізнес-проєкт» та отримала подарунок від «Промавтоматики» – подорож до Вінниці та екскурсію на виробництво.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

16 травня в Києві в межах Молодіжного бізнес-дня відбувся національний конкурс «JA Компанія року 2025», де змагалися 33 навчальні мінікомпанії – переможці регіональних відборів, переможці спеціальних номінацій – з 33 закладів професійно-технічної освіти, фахової вищої та передвищої освіти з 16 областей України.

«Створення навчальних мінікомпаній – це шлях, який тривав майже вісім місяців: від перших ідей, обговорених із менторами, до реального виробництва товарів, розробки послуг, просування продуктів у соцмережах і організації продажів, включно з логістикою та участю в ярмарках», – розповіла Віра Другова, менеджерка програм Junior Achievement Ukraine. – «Минулого року навчальна програма діяла у 9 областях. У цьому році маємо понад 220 різнопланових діючих бізнес-проєктів у 16 областях України», – додала Віра Другова.

Щоб здобути єдину путівку на європейський фестиваль молодіжного підприємництва Gen-E у Греції на конкурсі їм належало сконцентрувати весь здобутий за вісім місяців досвід підприємництва та комунікації і максимально яскраво та переконливо розповісти про свій бізнес-проєкт та здобутки своїх мінікомпаній.

Авторитетному журі, до складу якого увійшли відомі в Україні успішні підприємці, топ-менеджери, належало оцінити бізнес-ідею кожної мінікомпанії, як вдалося її реалізувати, яку продукцію виготовляють молоді підприємці, як просувають її на ринок, чи мають успішні продажі та наскільки переконливо презентують журі свій бізнес-проєкт.

Журі визначило переможця і призерів Національного конкурсу на кращу навчальну JA Компанію року.

Перше місце і звання кращої учнівської «JA Компанії 2025» здобула команда «Stick-Friend» зі Свалявського професійного коледжу, Закарпатської області. Учасники розробили розумну палицю з кнопкою SOS, GPS трекером та ліхтариком. Цей інноваційний пристрій покликаний забезпечити підтримку, безпеку та впевненість у кожному кроці для літніх людей, людей з порушеннями руху, а також воїнам, які повертаються до життя після травм.

Друге місце здобула команда «You.Pottery» з Вищого професійного гірничо-будівельного училища, місто Горішні Плавні, Полтавська область. Це творча платформа майстер-класів та воркшопів з гончарства. За словами учасників, майстер-класи підходять для дорослих і дітей, незалежно від рівня підготовки.

Третє місце посіла команда «EchoCare» з Новояворівського вищого професійного училища, Львівська область. Вони розробили додаток для людей з вадами слуху. Це віртуальний перекладач, який у реальному часі переводить аудіо на жестову мову.

Нагадаємо, програма «Компанія» впроваджується в Івано-Франківській області другий рік поспіль. У 2024-2025 навчальному році 255 учнів та студентів вивчали основи підприємництва. У січні 2025 року здобувачі освіти створили 18 навчальних мінікомпаній на базі 14 закладів освіти Прикарпаття.

Загалом у 2024-2025 навчальному році на базі програми «Компанія» від Junior Achievement Ukraine учасники створили 222 мінікомпанії. До курсу з підприємництва приєдналися 180 заклади професійної (професійно-технічної), фахової вищої та передвищої освіти Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, Львівської, Одеської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської, Чернівецької областей та міста Києва. Участь у програмі беруть понад 2300 учасників.