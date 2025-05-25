Сервіна Сулейманова переобрали Президентом Івано-Франківської федерації боксу

24 травня 2025 року, в залі засідань Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи відбулися загальні збори громадської організації «Івано-Франківська міська федерація боксу».

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Під час засідання було розглянуто низку важливих питань, серед яких — вибори президента Івано-Франківської міської федерації боксу.

У своєму звіті Сервін Сулеманов, розповів про діяльність організації за попередній період, акцентуючи увагу на здобутках франківських спортсменів на всеукраїнському та міжнародному рівнях.

Окрему увагу президент федерації, приділив виступам Івано-Франківських боксерів, які здобули звання чемпіонів Європи та призерів чемпіонату світу. Зокрема відзначив успішний виступ Марії Мандзюк, яка здобула золоту медаль та була визнана кращою боксеркою чемпіонату Європи 2023 серед юніорів (місто Плоєшті, Румунія).

Також у своєму виступі Сервін Кудусович згадав про Гутаріну Дарію-Ольгу, Луцак Ірину та Мерінову Наталію які стали чемпіонами Європи 2024 U-23 (місто Софія, Болгарія) та виконали норматив майстра спорту міжнародного класу.

Окрім вище зазначеного було відзначено Божену Мельник та Зейнієва Відаді, які здобули бронзові медалі на чемпіонаті світу серед молоді 2024року м.Пуебло штат Колорадо (США).

«Це дуже важливо для Івано-Франківська. Наше місто та загалом Україна — одна з небагатьох країн світу, які можуть справді похвалитися такими чудовими результатами у цьому напрямку», — зазначив Сервін Сулейманов.

У межах зборів також було обрано нових членів федерації, віце-президентів та секретаря.

«Івано-Франківська міська федерація боксу — це потужна спортивна спільнота, яка системно працює над розвитком боксу в регіоні, підтримує молодих спортсменів, організовує змагання, тренувальні збори та забезпечує гідне представлення нашого міста на національній та міжнародній аренах», — підкреслив Мирослав Карабін.

Було висуното дві кандидатури на посаду президента федерації, а саме: Сервін Сулеманов та Василь Хивчук. В зв’язку зі службою у ЗСУ Василь Хивчук зняв свою кандидатуру на користь Сервіна Сулейманова.

За результатами загального голосування Сервіна Сулейманова було обрано на посаду Президента Івано-Франківської міської федерації боксу. Віце-президентами було обрано: Лева Кишакевича, Мирослава Карабіна, Ігора Настасяка, Віталія Федоріва, Євгена Бондаренка, Руслана Савчука, Ярослава Сенкевича та Ігора Іванишина.