ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Домедична допомога в школах: франківські учні навчатимуться рятувати життя
Диван на коліщатках в темній вітальні

Домедична допомога в школах: франківські учні навчатимуться рятувати життя

Автор: Олег Мамчур
05/05/2025 15:03
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

В Івано-Франківську стартує важлива ініціатива — у школах міста розпочинається навчання з домедичної допомоги.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

У трьох освітніх закладах створять навчальні центри, де учні зможуть практично опанувати базові навички порятунку життя, повідомив міський голова.

Центри діятимуть у:

  • Ліцеї №20
  • Ліцеї №23
  • Центрі освітніх інновацій

Ще 10 шкіл отримають сучасні медичні навчальні комплекти, які дозволять педагогам проводити практичні заняття безпосередньо у класах.

До переліку шкіл першої хвилі входять:

  1. Ліцей №2
  2. Івано-Франківський науковий природничо-математичний ліцей ім. І. Пулюя
  3. Ліцей ім. Р. Шухевича
  4. Ліцей №6 ім. І. Ревчука
  5. Ліцей №7
  6. Ліцей №10
  7. Ліцей №11
  8. Ліцей №12
  9. Ліцей №21
  10. Крихівецький ліцей

Тренінги для вчителів уже проведені, частину обладнання закуплено.
Цей проєкт — важливий крок до формування у молоді навичок, які можуть врятувати життя. Актуально як ніколи.