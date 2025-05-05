Домедична допомога в школах: франківські учні навчатимуться рятувати життя

В Івано-Франківську стартує важлива ініціатива — у школах міста розпочинається навчання з домедичної допомоги.

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У трьох освітніх закладах створять навчальні центри, де учні зможуть практично опанувати базові навички порятунку життя, повідомив міський голова.

Центри діятимуть у:

Ліцеї №20

Ліцеї №23

Центрі освітніх інновацій

Ще 10 шкіл отримають сучасні медичні навчальні комплекти, які дозволять педагогам проводити практичні заняття безпосередньо у класах.

До переліку шкіл першої хвилі входять:

Ліцей №2 Івано-Франківський науковий природничо-математичний ліцей ім. І. Пулюя Ліцей ім. Р. Шухевича Ліцей №6 ім. І. Ревчука Ліцей №7 Ліцей №10 Ліцей №11 Ліцей №12 Ліцей №21 Крихівецький ліцей

Тренінги для вчителів уже проведені, частину обладнання закуплено.

Цей проєкт — важливий крок до формування у молоді навичок, які можуть врятувати життя. Актуально як ніколи.