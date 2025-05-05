Домедична допомога в школах: франківські учні навчатимуться рятувати життя

В Івано-Франківську стартує важлива ініціатива — у школах міста розпочинається навчання з домедичної допомоги.
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У трьох освітніх закладах створять навчальні центри, де учні зможуть практично опанувати базові навички порятунку життя, повідомив міський голова.
Центри діятимуть у:
- Ліцеї №20
- Ліцеї №23
- Центрі освітніх інновацій
Ще 10 шкіл отримають сучасні медичні навчальні комплекти, які дозволять педагогам проводити практичні заняття безпосередньо у класах.
До переліку шкіл першої хвилі входять:
- Ліцей №2
- Івано-Франківський науковий природничо-математичний ліцей ім. І. Пулюя
- Ліцей ім. Р. Шухевича
- Ліцей №6 ім. І. Ревчука
- Ліцей №7
- Ліцей №10
- Ліцей №11
- Ліцей №12
- Ліцей №21
- Крихівецький ліцей
Тренінги для вчителів уже проведені, частину обладнання закуплено.
Цей проєкт — важливий крок до формування у молоді навичок, які можуть врятувати життя. Актуально як ніколи.