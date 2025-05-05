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На війні загинув Михайло Гегна з Надвірнянщини
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні загинув Михайло Гегна з Надвірнянщини

Автор: Олег Мамчур
05/05/2025 14:41
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В бою з ворогом поліг Михайло Гегна, випускник Пасічнянського ліцею 2012 року. 

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Про це повідомили в навчальному закладі, інформує Правда.

“Михайло Гегна — наш випускник 2012 року, воїн, захисник України — той, хто віддав життя за свободу, незалежність і мир на рідній землі. Він навчався у стінах Пасічнянського ліцею, мріяв, планував, жив… А коли прийшов час — без вагань став на захист Батьківщини. Його ім’я назавжди залишиться в історії нашого ліцею, а пам’ять про нього — в наших серцях. Вічна слава Герою. Герої не вмирають”, – йдеться в співчутті.