Народна артистка Оксана Білозір долучилась до Жіночого молитовного сніданку в Івано-Франківську

5 травня в Івано-Франківську відбувся Жіночий молитовний сніданок. У такому форматі в обласному центрі він проходить вперше. Приєдналась до благодійної події і народна артистка України, засновниця Всеукраїнського жіночого сніданку Оксана Білозір.

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Про це пише Правда.іф з місця події.

З організаторами з Івано-Франківська, згадує Оксана Білозір, познайомились на молитовному сніданку в Лондоні. Проводився він як подяка матерям, чиї діти загинули на українській землі. Тоді і виникла ініціатива створити “особливу зустріч сили, молитви, вдячності та дії” в місті.

Розпочався молитовний сніданок з хвилини мовчання, вшанування пам’яті тих, хто віддав життя в українсько-російській війні.

Жіночий молитовний сніданок, як і Всеукраїнський молитовний сніданок, має благородну благодійну мету – допомогти людям, котрі цього потребують. За донат учасниці мали змогу долучитись до підтримки жінок, родин військових та інших ініціатив допомоги.

“Намагаємось збирати пожертви на потреби за запитом. Зібрані кошти залишаються в тій громаді, де проводиться такий сніданок. Я – тільки провідник. Від душі до душі..Щоб ми могли проявляти своє милосердя і відчували відповідальність за кожен власний крок до нашої перемоги”, – стверджує народна артистка.

Благодійні донати розподілять між кількома запитами.

“Третину збору віддаємо для хлопчика Максима Цуцмана, який бореться з важкою недугою. Ще частина – піде на збір на автомобіль для військових, батальйону, в якому служить чоловік франківської волонтерки Галини Мухи”, – розповідає співорганізаторка події.

Захід відвідала і мати Максима, Іванна Цуцман, щоб спільно помолитись і подякувати організаторам за допомогу: