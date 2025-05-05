У Долині суд оштрафував батька за те, що його син розпивав лікер на уроці фізики

Долинський районний суд притягнув до адміністративної відповідальності місцевого мешканця за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це пише КУРС з посиланням на постанову суду.
Його син, учень Долинського ліцею №6 «Європейський», 3 квітня під час уроку фізики з однокласниками розпивав лікер «Jagermeister». Хлопець пояснив працівнику служби освітньої безпеки, що пив «Jagermeister» з іншими учнями з нагоди дня народження однокласника, коли вчитель на кілька хвилин вийшов з класу.
Чоловік у суді свою вину визнав та пообіцяв посилити контроль за вихованням сина.
Суд визнав його винним у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 184 КУпАП, та покарав його штрафом у 850 грн. Також чоловік має сплатити 605,60 грн судового збору.