У Долині суд оштрафував батька за те, що його син розпивав лікер на уроці фізики

Долинський районний суд притягнув до адміністративної відповідальності місцевого мешканця за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це пише КУРС з посиланням на постанову суду.

Його син, учень Долинського ліцею №6 «Європейський», 3 квітня під час уроку фізики з однокласниками розпивав лікер «Jagermeister». Хлопець пояснив працівнику служби освітньої безпеки, що пив «Jagermeister» з іншими учнями з нагоди дня народження однокласника, коли вчитель на кілька хвилин вийшов з класу.

Чоловік у суді свою вину визнав та пообіцяв посилити контроль за вихованням сина.

Суд визнав його винним у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 184 КУпАП, та покарав його штрафом у 850 грн. Також чоловік має сплатити 605,60 грн судового збору.