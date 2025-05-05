В Угринові зіткнулись вантажівка й легковик

В Угринові п’ятого травня трапилася аварія за участю вантажівки й легковика.

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Це Фіртці підтвердив керівник сектору комунікації поліції в Івано-Франківській області Андрій Яцків.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини аварії.

“До місця події одразу було направлено рятувальників, які по прибуттю деблокували одну постраждалу особу з понівеченого автомобіля та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Також на місці ДТП працівники ДСНС від’єднали клеми акумуляторних батарей з метою запобігання загорянню”, – зазначають рятувальники у повідомленні.

Наразі обставини аварії з’ясовує поліція.