Дональд Трамп запровадив “взаємні мита” для країн усього світу: росії у списку немає

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження взаємних мит для країн усього світу та початок «торгівельної війни».

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За словами Трампа, мінімальна тарифна ставка у 10% діятиме вже з 5 квітня для всіх країн у списку. «Взаємні тарифи», індивідуальні для кожної країни, набувають чинності з 9 квітня, пише “Слово і Діло”.

«Я підпишу указ про взаємні мита по всьому світу. «Золотий вік Америки» повертається. На мою думку, це один з найважливіших моментів в історії США», – заявив Трамп.

Як вiдомо, з США введуть 10% мито на весь імпорт, а також 25% мито на автомобілі іноземного виробництва. США також запроваджують нові мита на імпорт: 20% для ЄС, 34% для Китаю, 24% для Японії, 46% для В’єтнаму та 26% для Індії.

Також вiдомо, що для України будуть діяти мінімальні мита в розмірі 10%. росії у списку немає.

На представленій Трампом таблиці було оприлюднено повний перелік тарифів. Додатково мита вводяться для таких країн: