В Івано-Франківську відбудеться відкрите тренування з ампфутболу

Львівський ампфутбольний клуб “Покрова Амп” завітає до Івано-Франківська, щоб провести відкрите тренування та познайомити місцевих мешканців з особливостями футболу на милицях. Пишуть Версії

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Ця подія стане першим кроком до створення ампфутбольної команди в місті та відбудеться в рамках проєкту “Ліга Дужих” Української Асоціації Футболу.

Відкрите тренування відбудеться у суботу, 5 квітня, на стадіоні “Гірка” з 14:00 до 16:00. Вхід на захід вільний для всіх охочих. Організатори запрошують усіх ознайомитися з клубом “Покрова Амп” та спробувати свої сили в цьому унікальному виді спорту.

Ініціатором запрошення львівського клубу до Івано-Франківська став Юра Гапончук – гравець “Покрови Амп”. Відвідувачі матимуть можливість не лише спостерігати за тренуванням, але й отримати відповіді на запитання про ампфутбол та навіть спробувати зіграти.

“Покрова Амп” – перша ампфутбольна команда в Україні, створена у серпні 2023 року отцями Салезіянами Святого Івана Боско УГКЦ у Львові. Особливістю клубу є те, що 80% його гравців – це військові та ветерани російсько-української війни з ампутованими кінцівками.

Незважаючи на свою нетривалу історію, команда вже досягла значних успіхів. “Покрова Амп” грає другий сезон у польській Екстра-класі, яка вважається однією з найсильніших ампфутбольних ліг Європи. У січні 2024 року клуб став переможцем зимового Кубку Ліги Дужих з ампфутболу.

Наразі “Покрова Амп” є базовою командою національної збірної України з ампфутболу, що свідчить про високий рівень підготовки гравців та професіоналізм колективу.

Відкрите тренування в Івано-Франківську стане чудовою нагодою не лише побачити професійних ампфутболістів у дії, але й підтримати розвиток адаптивного спорту в Україні, який надає можливості для реабілітації та соціалізації людей з обмеженими можливостями, зокрема, ветеранів бойових дій.