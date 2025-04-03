28-річного прикарпатця ошукали шахраї при купівлі автомобіля

При купівлі автомобіля існує високий ризик натрапити на шахраїв. Зазвичай покупців приваблюють оголошення з ціною, значно нижчою за ринкову. Якщо продавець вимагає завдаток, це має у вас викликати підозру.
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Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області.
Жертвою однієї з таких афер став 28-річний мешканець Тисмениці. Оголошення про продаж автівки чоловік знайшов на одному із відомих сайтів купівлі-продажу.
Зі слів заявника, під час телефонної розмови, продавець запевнив, що автомобіль доставлять з-за кордону, але необхідно здійснити передплату.
Потерпілий погодився та здійснив декілька переказів на суму майже 265 тисяч гривень на рахунки, які вказав шахрай. Після цього, продавець на зв’язок більше не виходив, а автівка так і не надіслав.
Ошуканий чоловік звернувся за допомогою до поліції.
Слідчі територіального підрозділу поліції за фактом шахрайських дій розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України та працюють над пошуком аферистів.
Правоохоронці наголошують, якщо ви вирішили придбати дорогу покупку, користуйтесь тільки перевіреними сервісами.
“Ніколи не перераховуйте кошти наперед, ретельно перевіряйте інформацію про продавця, а якщо є сумніви – шукайте альтернативні варіанти угоди.
Бережіть свої заощадження!” – застерігають поліцейські.