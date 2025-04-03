28-річного прикарпатця ошукали шахраї при купівлі автомобіля

При купівлі автомобіля існує високий ризик натрапити на шахраїв. Зазвичай покупців приваблюють оголошення з ціною, значно нижчою за ринкову. Якщо продавець вимагає завдаток, це має у вас викликати підозру.

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Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області.

Жертвою однієї з таких афер став 28-річний мешканець Тисмениці. Оголошення про продаж автівки чоловік знайшов на одному із відомих сайтів купівлі-продажу.

Зі слів заявника, під час телефонної розмови, продавець запевнив, що автомобіль доставлять з-за кордону, але необхідно здійснити передплату.

Потерпілий погодився та здійснив декілька переказів на суму майже 265 тисяч гривень на рахунки, які вказав шахрай. Після цього, продавець на зв’язок більше не виходив, а автівка так і не надіслав.

Ошуканий чоловік звернувся за допомогою до поліції.

Слідчі територіального підрозділу поліції за фактом шахрайських дій розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України та працюють над пошуком аферистів.

Правоохоронці наголошують, якщо ви вирішили придбати дорогу покупку, користуйтесь тільки перевіреними сервісами.