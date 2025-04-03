Прикарпатські поліцейські встановили особу чоловіка, який жорстоко поводився з твариною

Інцидент трапився у Поляницькій територіальній громаді. Чоловік палицею бив коня.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, пише Правда.іф

2 квітня на лінію 102 надійшло повідомлення від туристів, які стали свідками жорстокого поводження з конем на території гірськолижного курорту. Невідомий чоловік палицею бив коня.

На місце події негайно скерували екіпаж патрульної поліції. Правоохоронці оперативно відібрали заяви у свідків та зареєстрували інцидент.

“Завдяки злагодженій роботі патрульної поліції та місцевого поліцейського офіцера громади особу правопорушника оперативно встановлено. Ним виявився мешканець Закарпатської області, 1990 р. н. Наразі вирішується питання правової кваліфікації події з метою притягнення зловмисника до відповідальності”, – йдеться у дописі

Поліція Прикарпаття засуджує будь-які прояви жорстокого поводження з тваринами. Закликаємо громадян бути уважними та повідомляти про подібні випадки на лінію 102. Поліція вдячна громадянам за активну громадянську позицію та небайдужість.