Доньки Злочевського придбали спецдозвіл на видобування природного газу на Івано-Франківщині

У жовтні 2025 року Каріна Злочевська й Анна Злочевська стали власниками компанії ТОВ «Сторенс», яка в грудні минулого року на вторинному ринку придбала спецдозвіл на видобування природного газу на родовищі Старобогородчанське в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє NADRA.INFO із посиланням на дані аналітичної системи YouControl.

Після набуття контролю над Старобогородчанським родовищем і перш ніж перейти сестрам Злочевським – ТОВ «Сторенс» двічі змінило власників: в травні 2025 р. перейшло від Павла Вишенського до Олександра Кірімова, а у вересні – до Романа Чумака.

ТОВ «Сторенс» звернулося до Держгеонадр із заявами про набуття контролю (через відчуження) над трьома іншими ділянками надр із покладами вуглеводнів у Волинській і Луганській областях.

Анна і Каріна Злочевська є дочками екс-міністра екології і природних ресурсів України Миколи Злочевського. Нагадаємо, їх компанії були лідерами за кількістю відчужень спецдозволів у 2023-2024 рр.