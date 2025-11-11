На Донеччині загинув майор поліції Костянтин Козуб’як з Франківщини

10 листопада 2025 року, під час виконання службового завдання поблизу Костянтинівки на Донеччині, внаслідок ворожого обстрілу загинув майор поліції Костянтин Козуб’як. На фронті він служив старшим інспектором роти безпілотних систем у батальйоні поліції особливого призначення (стрілецький) поліції Прикарпаття.
Повідомляє Поліція Івано-Франківської області
Костянтин народився 26 січня 1986 року в Івано-Франківську. Свою службу в органах внутрішніх справ розпочав у 2003 році, а після створення Національної поліції у 2015 році – продовжив вже в її лавах.
Шлях від оперуповноваженого до заступника начальника слідчого відділення
Він пройшов шлях від оперуповноваженого до заступника начальника слідчого відділення Тисменицького відділу поліції.
“За професіоналізм, принциповість та відданість справі Костянтин неодноразово був відзначений нагородами та подяками. І це не просто формальне визнання — він був офіцером, якому довіряли і на якого можна було покластися у найскладніші моменти”, – йдеться у дописі.
У Костянтина залишилися дружина та 12-річний син. Для рідних він був надійною опорою. Для побратимів — гідним напарником, який не відступав від обов’язку служити Україні та її народові – справжній взірець відваги та стійкості.
Колеги згадують його як щиру та справедливу людину, завжди готову допомогти.
Поліція Прикарпаття розділяє біль непоправної втрати та висловлює щирі співчуття родині, близьким, друзям і побратимам загиблого.
Його мужність і відданість службі — приклад для всіх, хто продовжує стояти на захисті України.