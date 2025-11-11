На Прикарпатті поліцейські врятували чотирьох дітей, залишених без нагляду дорослих ФОТО

До ювенальних поліцейських Коломийського районного відділу поліції надійшло повідомлення від мешканців Матеївецької громади про те, що четверо малолітніх дітей уже кілька днів перебувають без догляду дорослих.

Про це повідомляє Ювенальна Поліція Прикарпаття, пише Правда.іф.

Правоохоронці разом із поліцейським офіцером громади негайно відреагували на сигнал і виїхали за місцем проживання родини.

На місці поліцейські виявили жахливі умови: у помешканні панувала антисанітарія, не було їжі, належного одягу та елементарних побутових умов.

З метою захисту життя та здоров’я малечі дітей терміново доставили до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги.

Наразі правоохоронці встановлюють місцезнаходження матері дітей.

Після цього буде вирішене питання щодо притягнення її до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Поліція закликає громадян не залишатися байдужими: якщо вам відомо про дітей, які живуть у небезпечних умовах або зазнають насильства, слід негайно повідомляти за номером 102 або звертатися до ювенальних поліцейських.

Один дзвінок може врятувати життя і здоров’я дитини.