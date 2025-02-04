Донька Фаріон розповіла, чому професорка дружила з мером Івано-Франківська

Донька Ірини Фаріон Софія Особа розповіла, чому професорка дружила з мером Івано-Франківська Русланом Марцінківим.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передають Українськi Новини.

Донька зазначила, що для Ірини Фаріон Марцінків був людиною, яка завжди відстоює українську мову так, як відстоювала її вона.

“Руслан Марцінків, мер міста Івано-Франківськ. Націоналіст. Патріот. Друг Ірини Фаріон. І робить усе для того, щоб українці, які досі чомусь не знають мови, її вивчили і не говорили на “язику руском”, – написала Софія.

Вона нагадала, що у лютому 2024 року Ірина Фаріон востаннє відвідала Івано-Франківськ для презентації своєї книги.