Зеленський затвердив перехід ЗСУ на систему корпусів і озвучив вимоги до відбору командирів

Президент Володимир Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру Збройних сил України та створення корпусів.

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Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні до нації.

Глава держави розповів, що це питання сьогодні обговорювалося під час наради, на якій був присутній головком ЗСУ Олександр Сирський.

Зеленський та Сирський також намітили основні вимоги до призначення командирів.