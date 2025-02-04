ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Зеленський затвердив перехід ЗСУ на систему корпусів і озвучив вимоги до відбору командирів
Диван на коліщатках в темній вітальні

Зеленський затвердив перехід ЗСУ на систему корпусів і озвучив вимоги до відбору командирів

Автор: Олег Мамчур
04/02/2025 08:31
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Квартири Івано-Франківськ
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Президент Володимир Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру Збройних сил України та створення корпусів.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні до нації.

Глава держави розповів, що це питання сьогодні обговорювалося під час наради, на якій був присутній головком ЗСУ Олександр Сирський.

Зеленський та Сирський також намітили основні вимоги до призначення командирів.

«Це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною. І головне – цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені», – пообіцяв президент.