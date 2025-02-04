Зеленський затвердив перехід ЗСУ на систему корпусів і озвучив вимоги до відбору командирів

Президент Володимир Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру Збройних сил України та створення корпусів.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні до нації.
Глава держави розповів, що це питання сьогодні обговорювалося під час наради, на якій був присутній головком ЗСУ Олександр Сирський.
Зеленський та Сирський також намітили основні вимоги до призначення командирів.
«Це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною. І головне – цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені», – пообіцяв президент.