У Калуші проведуть в останню дорогу 33-річного воїна Федорова Сергія

Калуська громада втратила на війні мужнього захисника Федорова Сергія. Загинув воїн на 33 році життя.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф.

Вчора, 3 лютого, відбувся парастас за полеглим Героєм у Соборі Святих Землі Української ПЦУ у Калуші.

Сьогодні, 4 лютого, об 11 годині розпочнеться в храмі чин похорону.

Калуську громаду просять віддать шану і провести до місця останнього спочинку Федорова Сергія.