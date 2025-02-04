ЗСУ знищили 1270 орків та більше ста одиниць автомобільної техніки: втрати ворога на ранок 4 лютого

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:

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особового складу / personnel ‒ близько/ about 842930 (+1270) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 9938 (+18) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 20709 (+24) од,

артилерійських систем / artillery systems – 22655 (+66) од,

РСЗВ / MLRS – 1269 (+1) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1053 (+0) од,

літаків / aircraft – 369 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 24003 (+92),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3054 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 35921 (+123) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3733 (+2)

Дані уточнюються