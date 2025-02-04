Сьогодні на Івано-Франківщині попрощаються із захисником Соколом Юрієм

Вчора Верховинська громада на Івано-Франківщині зустріла навколішки траурний кортеж з тілом захисника Сокола Юрія. А сьогодні, 4 лютого, проведе його в останню земну дорогу.

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Про це пише Правда.іф

Загинув військовослужбовець, уродженець села Замагора Верховинського району Івано-Франківської області, Сокол Юрій внаслідок нещасного випадку.