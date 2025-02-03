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На Івано-Франківщині судитимуть 45-річного мешканця Херсонщини за організацію діяльності окупаційної влади

Автор: Lilia
03/02/2025 22:12
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Псевдовиконувачу обов’язків міністра курортів і туризму Херсонської області повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

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Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф

За процесуального керівництва прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру так званому в.о. міністра курортів і туризму Херсонської області в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, 45-річний мешканець Херсонщини у вересні 2023 року добровільно взяв участь у псевдовиборах депутатів, які проводила держава-агресор на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, та зайняв посаду заступника голови Каланчацького муніципального округу Херсонської області.

“На займаній посаді активно виконував вказівки губернатора Херсонської області та організовував зустрічі з жителями окупованої території, на яких обіцяв «вирішити» проблеми з постачанням їжі, ліків та предметів першої необхідності, які стали в дефіциті з моменту тимчасової окупації державою-агресором”, – йдеться у дописі.

У вересні 2024 року отримав підвищення та став «в.о. міністра курортів і туризму Херсонської області» так званого Міністерства курортів і туризму Херсонської області, яку займає і донині.

Наразі псевдопосадовець продовжує організовувати діяльність окупаційної влади, видає субсидії підприємствам, які відповідають баченням «государственной программы» рф «Развитие туризма» та проводить так звані рейди по туристичних місцях.

Систематично бере участь в організації та проведенні пропагандистських мітингів та заходів, де активно виступає з агітаційними промовами промовами.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа визнана невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведено в законному порядку і встановлено позовом вироку судом.