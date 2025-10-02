ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

“Дорогу від Південного бульвару до Ленкавського цього і наступного року не будуватимуть. Але вона потрібна”, – Марцінків

Автор: Уляна Роднюк:Час публікації: 02/10/2025 19:28
Міський парк з будівлями на горизонті.
Диван на коліщатках в темній вітальні
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Будівництво нової дороги, яка має з’єднати Південний бульвар із вулицею Ленкавського, найближчим часом не розпочнеться.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.ІФ з посиланням на ГАЛКУ.

За його словами, дорога передбачена ще радянським генеральним планом міста і залишається в чинному генплані.

“У перспективі ця дорога дозволяла б скоротити рух від Південного бульвару до Ленкавського та розвантажити вулиці, зокрема Набережну. Але цього року і наступного року її точно не будуватимуть”, – наголосив Марцінків.

Водночас мер вважає, що у майбутньому проєкт є необхідним.

“На мою думку, ця дорога потрібна. Спроби маніпулювати зеленими зонами не зовсім коректні, адже передбачений коридор для неї існує. Так, мешканцям поруч буде некомфортно, але є поняття «суспільного блага»”.

СХОЖІ НОВИНИ