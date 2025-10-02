“Дорогу від Південного бульвару до Ленкавського цього і наступного року не будуватимуть. Але вона потрібна”, – Марцінків

Будівництво нової дороги, яка має з’єднати Південний бульвар із вулицею Ленкавського, найближчим часом не розпочнеться.

Пише Правда.ІФ з посиланням на ГАЛКУ.

За його словами, дорога передбачена ще радянським генеральним планом міста і залишається в чинному генплані.

“У перспективі ця дорога дозволяла б скоротити рух від Південного бульвару до Ленкавського та розвантажити вулиці, зокрема Набережну. Але цього року і наступного року її точно не будуватимуть”, – наголосив Марцінків.

Водночас мер вважає, що у майбутньому проєкт є необхідним.