В Івано-Франківську 4 жовтня обмежать рух через благодійну естафету

Автор: Уляна Роднюк:Час публікації: 02/10/2025 20:02
У Івано-Франківську 4 жовтня з 14:00 до 16:00 буде частково обмежено рух транспорту на центральних вулицях міста.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області.

Обмеження вводяться у зв’язку з проведенням благодійної естафети «Біжу за ЗСУ».

Обмеження діятимуть на наступних вулицях:

  • Вул. А. Мельника;
  • Вул. Незалежності;
  • Вул. Лепкого;
  • Вул. С. Бандери.

Жителів та гостей міста просять врахувати цю інформацію при плануванні маршрутів та поставитися до тимчасових незручностей з розумінням.

