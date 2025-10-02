В Івано-Франківську 4 жовтня обмежать рух через благодійну естафету

У Івано-Франківську 4 жовтня з 14:00 до 16:00 буде частково обмежено рух транспорту на центральних вулицях міста.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області.



Обмеження вводяться у зв’язку з проведенням благодійної естафети «Біжу за ЗСУ».

Обмеження діятимуть на наступних вулицях:

Вул. А. Мельника;

Вул. Незалежності;

Вул. Лепкого;

Вул. С. Бандери.

Жителів та гостей міста просять врахувати цю інформацію при плануванні маршрутів та поставитися до тимчасових незручностей з розумінням.