В Івано-Франківську 4 жовтня обмежать рух через благодійну естафету

У Івано-Франківську 4 жовтня з 14:00 до 16:00 буде частково обмежено рух транспорту на центральних вулицях міста.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області.
Обмеження вводяться у зв’язку з проведенням благодійної естафети «Біжу за ЗСУ».
Обмеження діятимуть на наступних вулицях:
- Вул. А. Мельника;
- Вул. Незалежності;
- Вул. Лепкого;
- Вул. С. Бандери.
Жителів та гостей міста просять врахувати цю інформацію при плануванні маршрутів та поставитися до тимчасових незручностей з розумінням.