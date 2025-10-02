На Прикарпатті попрощалися із воїном Романом Руснаком, який загинув у ДТП

Роман Руснак загинув 29 вересня 2025 року поблизу Галича на Івано-Франківщині у дорожньо-транспортній пригоді. Боєць повертався з відпустки до місця служби.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Перегінську тергромаду.

Роман Руснак народився 27 січня 1978 року та мешкав у селищі Перегінське.

Чоловіка мобілізували на військову службу у квітні 2022 року. Він служив на посаді водія понтонного відділення понтонно-мостового батальйону однієї з військових частин. Мав звання сержанта.

Спершу Роман Руснак служив на Тернопільщині, а з березня 2025 року — у Донецькій та Харківській областях.