На Прикарпатті попрощалися із воїном Романом Руснаком, який загинув у ДТП

Автор: Уляна Роднюк:Час публікації: 02/10/2025 20:06
Військові на церемонії з портретом загиблого солдата.
Роман Руснак загинув 29 вересня 2025 року поблизу Галича на Івано-Франківщині у дорожньо-транспортній пригоді. Боєць повертався з відпустки до місця служби.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Перегінську тергромаду.

Роман Руснак народився 27 січня 1978 року та мешкав у селищі Перегінське.

Чоловіка мобілізували на військову службу у квітні 2022 року. Він служив на посаді водія понтонного відділення понтонно-мостового батальйону однієї з військових частин. Мав звання сержанта.

Спершу Роман Руснак служив на Тернопільщині, а з березня 2025 року — у Донецькій та Харківській областях.

Військовий тримає портрет у формі.
Українські військові тримають прапор
Церковна церемонія з домовиною всередині храму.
Похоронна служба з українським прапором на труні
Військовий похорон біля української церкви з прапорами.
Труна з українським прапором на похороні військового.

