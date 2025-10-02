Юна франківка здобула золото на міжнародній виставці винаходів у Хорватії

Випускниця Ліцею №5 Івано-Франківська Марта Петраш виборола золоту медаль на міжнародній виставці винаходів INOVA, яка відбулася у вересні 2025 року в Загребі (Хорватія).

Про це інформує Правда з посиланням на Ліцей №5 Івано-Франківської міської ради.

INOVA — одна з найстаріших виставок винаходів у світі, що з 1971 року щороку об’єднує талановитих інноваторів з різних країн. Саме тут Марта представила власний науковий проєкт —

“Дослідження токсикомутагенної напруги середовища як складова оцінки екологічних наслідків військових дій на природні екосистеми (на прикладі Національного природного парку “Камʼянська Січ”)”.

“Марта — це приклад наполегливості, любові до науки та справжньої відданості своїй справі. Її перемога — гордість не лише для нашого ліцею, а й для усього Івано-Франківська та України”, — зазначають у Ліцеї №5.

Нині Марта продовжує розвивати свої наукові ідеї вже як студентка Івано-Франківського національного медичного університету та Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника