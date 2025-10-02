На Франківщині зросла кількість сільськогосподарських тварин

На Івано-Франківщині зросла кількість сільськогосподарських тварин.

Головне управління статистики в області оприлюднили дані про поголів’я худоби та птиці, пише Правда.

Станом на перше вересня 2025 року в області утримувалися:

Велика рогата худоба – 69,6 тис. голів (на початку року було 63,9 тис.). Частка області у всеукраїнському показнику – 3,3% , 15-те місце серед регіонів.

– 69,6 тис. голів (на початку року було 63,9 тис.). Частка області у всеукраїнському показнику – , 15-те місце серед регіонів. Свині – 318,1 тис. голів (на початку року – 296,2 тис.). Частка – 6,6% , 5-те місце в Україні.

– 318,1 тис. голів (на початку року – 296,2 тис.). Частка – , 5-те місце в Україні. Вівці та кози – 22,4 тис. (проти 21,9 тис. на початку року). Частка – 2,3% , 14-те місце.

– 22,4 тис. (проти 21,9 тис. на початку року). Частка – , 14-те місце. Птиця – 5,2 млн голів (на початку року – 4,7 млн). Частка – 2,4%, 12-те місце серед регіонів.

У структурі врахували, як поголів’я у підприємствах, так і в господарствах населення. Таким чином, майже за вісім місяців 2025 року кількість сільськогосподарських тварин на Прикарпатті зросла в усіх категоріях.