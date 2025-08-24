Дощ та град: у Карпатах різко погіршились погодні умови. ВІДЕО

Сьогодні у гірських районах Карпат зафіксували погіршення погодних умов. Тут пройшли інтенсивні опади у вигляді дощу та граду. Подекуди засніжило.
Повідомляють Гірські рятувальники Прикарпаття, передає Правда.іф.
Біля турбази “Заросляк” випав дощ із градом.
“Станом на 09:30 24.08.25 в ур. Заросляк, вітер західний 2-8 м/с., температура повітря +2°С. Опади у вигляді дощу та граду”, – йдеться у дописі.
На іншій вершині – Чорногорі – також пішов сніг.
“На Чорногорі пішов сніг”, – зазначив Vasyl Fitsak
На Горі Попіван також складні погодні умови: гроза, град, сніг і посилення вітру.
Про сніг у Верховинському районі, у селі Замагора, повідомив Іван Денисюк
Рятувальники попереджають про можливе ускладнення руху на автошляхах і радять туристам утриматися від виходу в гори.