Дощ та град: у Карпатах різко погіршились погодні умови. ВІДЕО

Автор: Оксана Марушкевич
24/08/2025 09:59
Сьогодні у гірських районах Карпат зафіксували погіршення погодних умов. Тут пройшли інтенсивні опади у вигляді дощу та граду. Подекуди засніжило.

Повідомляють Гірські рятувальники Прикарпаття, передає Правда.іф.

Біля турбази “Заросляк” випав дощ із градом.

“Станом на 09:30 24.08.25 в ур. Заросляк, вітер західний 2-8 м/с., температура повітря +2°С. Опади у вигляді дощу та граду”, – йдеться у дописі.

На іншій вершині – Чорногорі – також пішов сніг.

На Чорногорі пішов сніг”, – зазначив Vasyl Fitsak

На Горі Попіван також складні погодні умови: гроза, град, сніг і посилення вітру.

Про сніг у Верховинському районі, у селі Замагора, повідомив Іван Денисюк

Рятувальники попереджають про можливе ускладнення руху на автошляхах і радять туристам утриматися від виходу в гори.

