Якою буде погода на Івано-Франківщині 24 серпня

Синоптики прогнозують 24 серпня 2025 року по місту Івано-Франківську та області хмарну погоду з проясненням, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології
Температура повітря
По місту: вночі 8-10°, вдень 16-18°.
По області: вночі 8-13°, вдень 13-18°.
У високогір’ї Карпат: вночі 3-8°, вдень 6-11°.
Медико-метеорологічні умови- 2 типу
Видимість на автошляхах добра.