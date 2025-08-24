ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Якою буде погода на Івано-Франківщині 24 серпня

Автор: Оксана Марушкевич
24/08/2025 09:33
Синоптики прогнозують 24 серпня 2025 року по місту Івано-Франківську та області хмарну погоду з проясненням, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Температура повітря

По місту: вночі 8-10°, вдень 16-18°.

По області: вночі 8-13°, вдень 13-18°.

У високогір’ї Карпат: вночі 3-8°, вдень 6-11°.

Медико-метеорологічні умови- 2 типу

Видимість на автошляхах добра.

