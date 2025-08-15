Дослідники встановили історію угорського бомбардувальника, уламки якого знайшли біля Чорногірського хребта

Пошуковці назвали точну дату падіння літака Caproni Ca.135 bis неподалік Чорногірського хребта, імена пілотів, що загинули, а також підтвердили, що знайдений кам’яний монумент споруджений родичами екіпажу.

Про це розповів керівник громадської організації “Пошук літаків ДСВ в Україні” Андрій Кір’янов, пише Бліц-Інфо.

Усі п’ятеро членів екіпажу загинули

Виявилося, що літак зазнав аварії 3 липня 1942 року на схилі гори неподалік села Говерла. Усі п’ятеро членів екіпажу – троє лейтенантів та двоє молодших офіцерів 4/1 бомбардувального ескадрону – загинули. Вони прямували з аеродрому Медвенка (33 км від Курська) до Угорщини на профілактичний ремонт.

Загиблі пілоти – Baracskay László, Ginovszky László, Horváth Vilmos, Kiss Antal, Tauber István.

Сам екіпаж поховали в Угорщині, а на місці падіння родичі встановили пам’ятник у формі підкови заввишки близько трьох метрів. Раніше місце розташування монумента було втрачено, зокрема через те, що угорські дослідники плутали село Говерла з горою Говерла. Лише після порівняння старих і сучасних фото з’ясувалося, що знайдена споруда є саме тією пам’ятною стелою.

На борту літака не було бомбового спорядження, а знайдені кулеметні патрони калібру 7,7 та 12,7 мм виявилися невикористаними. Колись на монументі була табличка з іменами пілотів, але з часом вона зникла.