Втрати ворога станом на 15 серпня: Сили оборони ліквідували 940 окупантів та 40 артсистем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:

особового складу / personnel – близько / about 1068040 (+940) осіб / persons

танків / tanks – 11106 (+2) од

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23133 (+3) од

артилерійських систем / artillery systems – 31498 (+40) од

РСЗВ / MLRS – 1467 (+1) од

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1207 (+0) од

літаків / aircraft – 422 (+1) од

гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 51190 (+147)

крилаті ракети / cruise missiles – 3558 (+0)

кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)

підводні човни / submarines – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 58596 (+140)

спеціальна техніка / special equipment – 3940 (+3)

Дані уточнюються