Втрати ворога станом на 15 серпня: Сили оборони ліквідували 940 окупантів та 40 артсистем

Автор: Оксана Марушкевич
15/08/2025 08:01
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:

  • особового складу / personnel – близько / about 1068040 (+940) осіб / persons
  • танків / tanks – 11106 (+2) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23133 (+3) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 31498 (+40) од
  • РСЗВ / MLRS – 1467 (+1) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1207 (+0) од
  • літаків / aircraft – 422 (+1) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 51190 (+147)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3558 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 58596 (+140)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3940 (+3)

Дані уточнюються

Бий окупанта! Разом переможемо!

