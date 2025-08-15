ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Наукова робота та нагородження студентів в Україні
Ліцеїстка з Франківська Анастасія Кухта увійшла до збірної Малої академії наук України

Автор: Оксана Марушкевич
15/08/2025 07:42
Учениця Івано-Франківського ліцею імені Миколи Сабата Анастасія Кухта успішно пройшла всі етапи Національного відбору та увійшла до складу збірної Малої академії наук України на 2025–2026 навчальний рік.

Про це повідомляє доцентка кафедри біології та екології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Тетяну Микитин.

Анастасія є вихованкою секції «Екологія» МАНУМ Івано-Франківська. Право представляти Україну вона здобула завдяки високим результатам у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

Наразі школярка готується до міжнародного етапу змагань. За словами Тетяни Микитин, важливу роль у цьому успіху відіграла кафедра біології та екології факультету природничих наук, яка надала матеріально-технічну базу та можливість роботи в лабораторії.

Науковиця досліджує зразки під мікроскопом у лабораторії.
