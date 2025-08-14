ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Група людей біля коробок 'Шлях до перемоги'.
Диван на коліщатках в темній вітальні

З Прикарпаття на фронт передали ще 140 безпілотників. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
14/08/2025 22:39
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук для потреб 102-ої окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщина передала 140 безпілотників «ПТАШКА-10». Загальна сума – понад 3,2 млн грн.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію

Обладнання закуплено за кошти обласного бюджету в межах програм підтримки військових формувань Івано-Франківщини.

“Ці дрони дають змогу врятувати життя нашим воїнам і вразити ворога”, – йдеться в дописі.

Люди біля коробок з дронами на вулиці.
Дрон на коробках готовий до доставки