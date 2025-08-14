З Прикарпаття на фронт передали ще 140 безпілотників. ФОТО

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук для потреб 102-ої окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщина передала 140 безпілотників «ПТАШКА-10». Загальна сума – понад 3,2 млн грн.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію
Обладнання закуплено за кошти обласного бюджету в межах програм підтримки військових формувань Івано-Франківщини.
“Ці дрони дають змогу врятувати життя нашим воїнам і вразити ворога”, – йдеться в дописі.