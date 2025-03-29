Доставили на фронт 3000 дронів, зігріли 80 тисяч бійців, – Палатний показав три роки роботи “Української команди”

За три роки з дня створення «Української команди» волонтери відправили на передову понад 3000 дронів та 100 автівок, забезпечили зігріваючими наборами 80 000 бійців. Про це повідомив у Facebook керівник «Української команди» Артур Палатний і опублікував відео, повідомляє читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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«Три роки тому ми стояли перед найважчим випробуванням війни. Замість втечі ми обрали боротьбу, замість розпачу – силу. Саме тоді, в перші тижні повномасштабної війни, народилася «Українська команда». Ми відклали все звичне і почали діяти. Підтримувати, допомагати, рятувати. І так – 3 роки. Разом із сотнями тисяч українців ми зробили більше, ніж могли уявити. Доставили сотні тонн гуманітарки у найгарячіші точки. Зігріли 80 тисяч воїнів у морозних окопах. Передали на передову майже 100 автівок та бронемашин. Оснастили фронт 3000 дронів різних типів», – повідомив Артур Палатний.

Керівник «Української команди» подякував усім українцям, які долучалися до допомоги військовим і цивільним.

«Разом ми довели: немає сили більшої за народ, що бореться за свою свободу. Наша головна сила – це люди. Усі, хто допомагає діями та ресурсами, усі небайдужі, ви – серце «Української команди». Дякуємо кожному та кожній! Дякуємо усім, хто стоїть пліч-о-пліч заради України, заради Перемоги. А ми обов’язково переможемо!» – наголосив Палатний.

Військовослужбовці різних підрозділів, яким допомагає «Українська команда», зазначили важливість волонтерської допомоги.