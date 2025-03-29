Сьогодні до Делятина прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Олександра Уманця

Сумна звістка знову надійшла до Делятинської селищної громади. Підтвердився факт загибелі захисника Уманця Олександра Михайловича, 1992 року народження, який вважався безвісти зниклим.

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Повідомляє Делятинська територіальна громада, пише Правда.іф.

Загибель героя підтвердили

Захисник поліг у бою 21 березня 2025 року, поблизу населеного пункту Першотравневе Ізюмського району Харківської області.

У суботу 29 березня, о 10.00 годині скорботний кортеж із тілом загиблого військовослужбовця з Делятина Олександра Уманця виїде з міста Івано-Франківськ. Прибуття в Делятин орієнтовно біля 11.00 год. Проїдуть до батьківського дому по вул. Б. Хмельницького. Закликаємо всіх гідно зустріти полеглого Героя.

Чин похорону розпочнеться в неділю, 30 березня 2025 року о 13.00 годині із батьківського дому полеглого Героя.

“Закликаємо всіх долучитися до гідної зустрічі полеглого воїна, який віддав своє молоде життя у боротьбі із російськими загарбниками”, – йдеться у дописі.

У зв’язку із загибеллю військовослужбовця в Делятинській громаді оголошено триденну жалобу ( всі урочисті заходи відмінено ).