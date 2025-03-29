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Сьогодні до Делятина прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Олександра Уманця
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні до Делятина прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Олександра Уманця

Автор: Ігор Василик
29/03/2025 09:19
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Сумна звістка знову надійшла до Делятинської селищної громади. Підтвердився факт загибелі захисника Уманця Олександра Михайловича, 1992 року народження, який вважався безвісти зниклим.

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Повідомляє Делятинська територіальна громада, пише Правда.іф.

Загибель героя підтвердили

Захисник поліг у бою 21 березня 2025 року, поблизу населеного пункту Першотравневе Ізюмського району Харківської області.

У суботу 29 березня, о 10.00 годині скорботний кортеж із тілом загиблого військовослужбовця з Делятина Олександра Уманця виїде з міста Івано-Франківськ. Прибуття в Делятин орієнтовно біля 11.00 год. Проїдуть до батьківського дому по вул. Б. Хмельницького. Закликаємо всіх гідно зустріти полеглого Героя.

Чин похорону розпочнеться в неділю, 30 березня 2025 року о 13.00 годині із батьківського дому полеглого Героя.

“Закликаємо всіх долучитися до гідної зустрічі полеглого воїна, який віддав своє молоде життя у боротьбі із російськими загарбниками”, – йдеться у дописі.

У зв’язку із загибеллю військовослужбовця в Делятинській громаді оголошено триденну жалобу ( всі урочисті заходи відмінено ).

Олександр Уманець