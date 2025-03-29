Сьогодні Більшівецька громада прощається із полеглим захисником Ігорем Макаром

У суботу, 29 березня 2025 року, в Більшівецькій громаді попрощаються з полеглим воїном Ігорем Макаром.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомили на сайті громади, передає Правда.іф.
Полеглий захисник Ігор Макар народився 27 жовтня 1998 року. Проживав у селі Нараївка.
Герой поліг під час бойового завдання 24 березня 2025 року поблизу села Єлизаветівка Покровського району на Донеччині.
Чин похорону Ігоря Макара почнеться об 11:00 годині у суботу 29 березня.
Поховають Героя на сільському кладовищі.