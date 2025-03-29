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Сьогодні Більшівецька громада прощається із полеглим захисником Ігорем Макаром
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Більшівецька громада прощається із полеглим захисником Ігорем Макаром

Автор: Ігор Василик
29/03/2025 10:02
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У суботу, 29 березня 2025 року, в Більшівецькій громаді попрощаються з полеглим воїном Ігорем Макаром.

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Про це повідомили на сайті громади, передає Правда.іф.

Полеглий захисник Ігор Макар народився 27 жовтня 1998 року. Проживав у селі Нараївка.

Герой поліг під час бойового завдання 24 березня 2025 року поблизу села Єлизаветівка Покровського району на Донеччині.

Чин похорону Ігоря Макара почнеться об 11:00 годині у суботу 29 березня.

Поховають Героя на сільському кладовищі.

Ігор Макар