Сьогодні у Франківську проведуть в останню путь полеглого героя Олександра Занозова

У суботу 29 березня, у Франківській громаді попрощаються з 46-річним полеглим воїном Олександром Занозовим, який загинув на Донеччині.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на комунальне підприємство “Міська ритуальна служба”.

Олександр Занозов народився 28 грудня 1977 року.

Загинув Герой 29 серпня 2024 року.

Донедавна Олександр Занозов вважався зниклим безвісти.

У суботу 29 березня, об 11:00 годині в Івано-Франківську по вулиці Ребета в Будинку смути пройде прощання з загиблим воїном.

О 12:00 годині, Олександра Занозова поховають на Алеї Героїв на кладовищі в селі Чукалівка.