На війні загинув прикарпатець Василь Тисяк

У неділю, 23 березня 2025 року, на війні загинув військовий з Івано-Франківщини Василь Тисяк. Його поховають у Полтаві, де проживає його родина.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Вигодської селищної ради, пише Ратуша.

Василь Тисяк народився 21 березня 1985 року в селі Ангелівка Вигодської територіальної громади. Закінчив Підлісківську школу.

Згодом виїхав у Полтаву, де працював та одружився. 26 лютого 2022 року Василь Тисяк мобілізувався до Сил оборони України.

“23 березня страшна війна розлучила його із сім’єю назавжди. В результаті отриманого поранення загинув солдат Василь Тисяк. Ми висловлюємо щирі співчуття всій родині загиблого. Неможливо розрадити, загоїти біль втрати найдорожчої людини. Схиляємо голови у скорботі” — йдеться у дописі.

У військовослужбовця залишилися 7-річна донечка та 5-місячний син.