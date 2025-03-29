Автозапчастини “У Джміля”: як франківський ветеран після повернення з війни створює власний бізнес

Ігор Петрів приймає замовлення. На стіні за спиною два військові прапори – “едельвейсів” і одного з батальйонів 141 піхотної бригади. “Гріє душу”, – каже про прапори ветеран. “І показує, що ми працюємо на фронт”, – підтримує компаньйона волонтер Андрій Пленюк. Ігор із Андрієм відкрили у Франківську автомагазин та дилерський центр “У Джміля”.

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Спеціалізація магазину – мастила та підбір запчастин на замовлення, є також автохімія та автокосметика, інструменти, лампочки та інші розхідники для ремонту машин і догляду за ними.

Джміль – це бойовий позивний Ігоря. Для ветерана автомагазин став продовженням основного бізнесу, до якого він повернувся після демобілізації. Тепер у Франківську доступне також озонування машин – у Джміля можна замовити цю ексклюзивну автопослугу. Процедура знищує неприємні запахи, як-от після куріння чи тварин, вбиває віруси, бактерії, алергени. Замовляють озонування, коли купують авто і хочуть його відчистити від чужого духу.

Для Андрія бізнес є своєрідним продовженням його волонтерства. Десять із 20 років роботи на ринку запчастин він допомагає захисникам – шукає необхідні деталі, організовує ремонт військових автомобілів. Компаньйони домовилися, що разом розвивають ветеранський бізнес і волонтерять – віддають на допомогу армії частину свого заробітку.

Ігор Петрів і Андрій Пленюк

Спільна справа: бізнес і волонтерство

Підприємець Ігор Петрів двічі доброволець. У 2015 році обороняв країну на Донецькому напрямку. У 2022 році з повномасштабним вторгненням росії знову пішов на фронт. В складі кулеметного взводу 34 батальйону піхоти 141 бригади воював на Сумщині, потім повторно на Донеччині – тримав Бахмут. Після тривалого лікування і реабілітації вдруге повернувся до своєї справи. “Бізнес відволікає від переживань”, – каже ветеран. Розповідає, що любить працювати з людьми і що їхня вдячність – його головна мотивація.

Спільний з Андрієм автобізнес Ігор називає дружнім: “Ми товаришуємо з 2015-го, відколи познайомилися і він почав допомагати. У Бахмуті ставив на колеса всі наші машини”.

Ігор Петрів

Андрій Пленюк завжди поєднував підприємництво із волонтерством. Підбір автозапчастин на замовлення та їхня швидка доставка – його багаторічна спеціалізація. Пригадує, як тієї чорної весни 2022 року днями й ночами вишукував деталі, виходив на перемовини, щоби отримати їх з-за кордону і чимшвидше доправити туди, де чекали авто. “Дістати запчастини до Maybach – це вам не те, що до ГАЗ-66. Ми постачали їх у військову частину під Слов’янськ. Там половина автопарку була радянська, – розповідає волонтер. – Дзвонять, просять: пошукайте запчастини, бо нема чим їхати на позиції. Пошукали – знайшли”.

Відтоді мало що змінилося – запити з фронту є постійно. Але тепер поруч з Андрієм є Ігор – і в бізнесі, і у волонтерстві. “Працюємо з військовими частинами, з базами та автостанціями, які ремонтують бойову техніку, машини ППО”, – каже Пленюк. “Часто працюємо в нуль, але допомагаємо хлопцям. Не можна на хлопцях заробляти! Нам усім разом спочатку треба ворога знищити”, – підтримує Петрів.

Брендова якість: гуртом і вроздріб

Магазин “У Джміля” – в Івано-Франківську на Незалежності, 130. До нього потрібно з’їхати праворуч з автомобільного мосту, що над залізничними коліями. Локація відома автовласникам – тут заправка, автосалон, кілька великих СТО.

Автомагазин спеціалізується на продажу мастил, антифризів та професійної автохімії. Зразки виставлені на стелажах та стендах. На стінах – постери із позначками десятків відомих у світі брендів, що з ними працюють підприємці, сертифікати на продукцію. На столі – брошури й проспекти: для спецмашин і вантажівок, для легковиків і спорткарів. “Ми є представниками відомих марок мастильних матеріалів та антифризів Sunoco, Eurotec, Hartol для спецтехніки, легкових і вантажних авто”, – перелічує Ігор Петрів.

“У Джміля” для гуртових покупців – власників дорожньої, комунальної та сільськогосподарської техніки, промислового транспорту, пожежних автомобілів, станцій техобслуговування та інших магазинів – суперпропозиції: мастила та автохімія в тарі до 200 л, діє система знижок. Невипадково серед постійних клієнтів фермери з Городенківщини і Тлумаччини, в т. ч. прикарпатські агрохолдинги. Цей напрям підприємці мають намір розвивати – ведуть перемовини з агровиробниками на Львівщині. Готові постачати на спецтранспорт автопродукти і запчастини.

Підприємець каже, що вони самі користуються моторним мастилом американської марки. Робота двигуна на такій оливі надійна, продовжує тривалість життя деталей. “Ці мастила мають присадки різного роду, які дійсно продовжують роботу двигунів. Хто перейшов і постійно користується, відчуває різницю”, – говорить Андрій. Ділиться, що його машина постійно на ходу, бігає сотні кілометрів і до наступної заміни мастила потреби його доливати немає. “Таку оливу недобре продавати, бо СТО не будуть мати роботи”, – підсміюється Петрів. “Ми продаємо якість”, – серйозний Пленюк.

Підприємці тримають у фокусі індивідуальні замовлення. В автомагазині представлений поштучний товар – ті ж мастила, антифризи, автохімія в об’ємі від літра, плюс інструменти, хомути, лампочки, кріпильні матеріали, поліролі та ін. “Приїздить клієнт і скуповується – щось є на місці, щось він може замовити”, – зазначає Ігор Петрів. Як на підтвердження його слів, до магазину заходить власник хетчбеку, машина в ремонті. Дістає список запчастин, який йому склали на СТО, просить глянути, що може бути “сьогодні на сьогодні”. За справу береться Андрій Пленюк. Каже: не було ще такого випадку, щоби потрібного не знайшли і клієнту відмовили.

“У Джміля” гуртові і роздрібні ціни – конкурентні на ринку, зазначає Петрів. Поширена місцева практика – ставити націнку 100%, а потім робити знижку 40%. “Ми в таке не бавимося. Відразу ставимо ціну з чесною націнкою”, – пояснює підприємець. Уроздріб товар іде не суттєво дорожчим, різниця – 10-15%.

“Наступного разу робіть діагностику і плануйте ремонт ходової”, – Андрій пояснює клієнту зі списком, як можна суттєво заощадити на запчастинах. Партнери-постачальники “У Джміля” – великі фірми зі своєю доставкою, готові працювати “на сьогодні” й “на завтра”. Але такі замовлення обходяться в копієчку. Якщо ж мати тиждень часу, то можна замовити деталі з-за кордону. “З Америки, з Японії, з Китаю – без проблем, лиш треба кілька днів почекати. У підсумку виходить значно дешевше, ніж коли ремонт терміновий”, – каже підприємець.

Андрій радить у такому випадку не розмінюватися на те, що під рукою, а брати оригінальні деталі – все одно виходить економія. Ілюструє випадком з практики: ремонт двигуна Jeep Cherokee, на СТО написали запчастин на 46 000 грн. Підприємці відмовили власника від поспіху, 10 днів збирали потрібне – в підсумку той вклався у 28 000 грн. “Заощадив на роботу майстра”, – узагальнює Ігор.

Ветеранська спільнота в дії

Компаньйони кажуть, що коли бралися до підприємництва, то уклали стратегію, щоби їхній бізнес був стабільним, але й міг розвиватися, дозволяв паралельно волонтерити для війська і в перспективі міг об’єднати франківських ветеранів. “Ми прицільно будуємо ветеранський бізнес”, – каже Ігор Петрів.

“Це значить, що ведемо справи передовсім з ветеранами. Співпрацюємо з ветеранами у суміжних бізнесах, – пояснює Андрій Пленюк. – Бачимо, як починає формуватися ділова ветеранська спільнота, як укладаються зв’язки, як люди йдуть назустріч одні одним, підкладають плече. У ветеранському колі довіра і підтримка – це не слова, а дії”.

Бізнес супроводжує ще один напрям діяльності, який полягає в реабілітації ветеранів.

“На собі відчув, як складно відновитися і повернутися до справ після поранення, – відвертий Петрів. – А коли повернувся, то зрозумів, що потребую і ще довго буду потребувати реабілітації”. Чоловік розповідає, що його в прямому сенсі поставив на ноги після лікарні реабілітолог, керівник центру “Нові Крила”, ветеран Ігор Дільний. “До нього зайшов на милицях, вийшов без них. Той день перед очима – я отримав такий заряд! Досі тримає, хоч рік пройшов. Продовжую займатися – майже не кульгаю”, – ветеран хоче продемонструвати впевнену ходу і старається не налягати на ногу.

Ігор Петрів та Ігор Дільний

Війна відпускала тіло, але не хотіла повертати душу, каже Ігор Петрів. Щоби призабути перебуте на фронті, стишити біль, що побратимів уже нема, він тікав з міста, від людей. Раз по раз губився в глушині в горах – так пройшло найтяжчих пів року. Відживав у лісах – на грибах, на Дністрі – на риболовлі. Добре, що в Андрія Пленюка рибалити – головне хобі. Як знавець риб і місць, де вони вудяться, він приєднався до Ігоря. Друзі зловили хвилю, і тепер виїзди на рибу стали для них обох частиною відновлення після напруги і тиску бізнесу.

“Насправді я дотепер ще від війни не відійшов”, – тихо, ніби сам до себе, говорить ветеран. Голосно каже: на самоті у горах зрозумів, що треба допомагати не тільки собі, а й іншим – тоді відпускає. Приєднався у “Нових Крилах” до щотижневих ветеранських зустрічей. Запрошує на них колег: “Багато побратимів не можуть вийти з війни і заходять в горілку, треба всіма силами рятувати їх від біди”. Порятунок – відкритися, виговоритися в колі своїх. Побратимам можна розказати все, що на душі і на совісті, – так стає легше, знає Ігор.

“Не думайте, що ми там плачемося, – міцніє голос Петріва. – Зустрічі дають силу. Відкривають очі, що нема на кого нарікати, нема чого чекати – ми на своїй землі і треба працювати. Ми у себе ґазди – мусимо орати й будувати. І машини ремонтувати!”

Ремонтувати машини Ігор з Андрієм через п’ять років хочуть професійно. Обидва бачать майбутнє з перемогою України та завершенням війни. Бачать масштабування своєї спільної справи – мережу автомагазинів “У Джміля” та СТО “Ветерани для ветеранів”. Бачать бізнесові традиції, які виросли з теперішніх принципів: відповідальні консультації і чесні ціни, фахові послуги і повага до кожного клієнта. Бачать, як дає собі раду ветеранська спільнота: працює, розвивається, заробляє.

Щоби саме так і було, зараз треба ще більше допомагати хлопцям на фронті, наголошують підприємці. Вони продовжують волонтерити і передавати частину заробітку на допомогу ЗСУ.