Кому і скільки податку доведеться сплатити у 2025 році за наявну нерухомість

Власники житла, площа якого перевищує норми, мають сплатити податок на нерухомість. У 2025 році податок сплачується за звітний 2024 рік.
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Кому та скільки треба платити — розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги, пише Бліц-Інфо.
Хто має сплатити податок на нерухомість
Власники житла, якщо площа перевищує норми:
для квартир — понад 60 кв. м
для будинків — понад 120 кв. м
інших типів житла та їх часток — понад 180 кв. м
Скільки треба платити
Залежить від ставки податку та площі, що перевищує норму.
Як визначається ставка податку
Її визначає місцева влада у відсотках від мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року.
Ставка податку не може перевищувати 1,5 % за 1 кв. м.
На 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата становила 7100 грн. Тож максимальний розмір ставки — 106,5 грн за 1 кв. м.
Як це виглядатиме на практиці
Наприклад, Ви — власник квартири площею 65 кв. м
Ставка податку — 1,5 % (7100 грн х 1,5 відсотка = 106,5 грн).
Оподатковувана площа — 5 кв. м (65 кв. м – 60 кв. м)
Сума податку: 5 кв. метрів х 106,50 грн = 532,50 грн.
Коли платити
Впродовж 60 днів з моменту отримання повідомлення. Повідомлення має прийти в особистий кабінет платника податків або рекомендованим листом на пошту до 1 липня.
Що буде за несвоєчасну сплату
Штраф у розмірі 5%, якщо затримка до 30 днів включно, 10% — понад 30 днів суми податкового боргу.
Хто звільнений від сплати податку
– власники нерухомості, сумарна площа якої не перевищує встановлених норм
– власники, чия нерухомість знаходиться на окупованих територіях, пошкоджена, зруйнована чи в зоні активних бойових дій.
Обʼєкти нерухомості, за які не доведеться сплачувати:
– дитячі будинки сімейного типу
– житло, яке належить дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування та дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями чи батьками, але не більше одного такого об’єкта на дитину
– власність громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств
– житло, яке належить багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.