З’явився проєкт нового скверу між “Вірменським костелом” і площею Ринок

У поточному році, в місті Івано-Франківську місцева влада планує оновити провулок між площею Ринок та Свято-Покровським Катедральним Собором ПЦУ.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це пише “Галка” з посиланням на “Комуналку ІФ”.
Цього року в Івано-Франківську планують повернути історичний вигляд провулку між площею Ринок та Свято-Покровським Катедральним Собором ПЦУ, відомим як «Вірменська церква».
“Замість бетонних блоків і бруківки, з’являться дерева, лавочки, клумби, освітлення. Тому що таким даний провулок був колись”, – зазначає міська влада.
Проєкт реконструкції розробила архітекторка Ірина Чолій. Роботи мають зробити територію більш комфортною та затишною для містян.