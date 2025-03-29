ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
З'явився проєкт нового скверу між "Вірменським костелом" і площею Ринок
Диван на коліщатках в темній вітальні

З’явився проєкт нового скверу між “Вірменським костелом” і площею Ринок

Автор: Ігор Василик
29/03/2025 12:37
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
Акція Blago: оплата частинами до трьох років
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У поточному році, в місті Івано-Франківську місцева влада планує оновити провулок між площею Ринок та Свято-Покровським Катедральним Собором ПЦУ. 

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише “Галка” з посиланням на “Комуналку ІФ”.

Цього року в Івано-Франківську планують повернути історичний вигляд провулку між площею Ринок та Свято-Покровським Катедральним Собором ПЦУ, відомим як «Вірменська церква».

“Замість бетонних блоків і бруківки, з’являться дерева, лавочки, клумби, освітлення. Тому що таким даний провулок був колись”, – зазначає міська влада.

Проєкт реконструкції розробила архітекторка Ірина Чолій. Роботи мають зробити територію більш комфортною та затишною для містян.

З'явився проєкт нового скверу між "Вірменським костелом" і площею Ринок