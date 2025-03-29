З’явився проєкт нового скверу між “Вірменським костелом” і площею Ринок

У поточному році, в місті Івано-Франківську місцева влада планує оновити провулок між площею Ринок та Свято-Покровським Катедральним Собором ПЦУ.

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Про це пише “Галка” з посиланням на “Комуналку ІФ”.

Цього року в Івано-Франківську планують повернути історичний вигляд провулку між площею Ринок та Свято-Покровським Катедральним Собором ПЦУ, відомим як «Вірменська церква».