З 1 квітня на Франківщині стартує операція “Нерест” – риболовлю заборонено

З наступного тижня, а саме з 1-го квітня, на території Івано-Франківської області стартує операція “Нерест” – щорічна заборона на вилов риби у переважній більшості водних об’єктів.

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У цей час буде заборонено пересування всіх водних транспортних засобів чи моторних суден, за виключенням тих, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади.

Про це повідомляють в Державній екоінспекції Карпатського округу, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Буде заборонено також здійснення промислового рибальства, підводного полювання та посилено контроль за роботою водозабірних споруд.