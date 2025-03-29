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З 1 квітня на Франківщині стартує операція "Нерест" - риболовлю заборонено
Диван на коліщатках в темній вітальні

З 1 квітня на Франківщині стартує операція “Нерест” – риболовлю заборонено

Автор: Ігор Василик
29/03/2025 13:06
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З наступного тижня, а саме з 1-го квітня, на території Івано-Франківської області стартує операція “Нерест” – щорічна заборона на вилов риби у переважній більшості водних об’єктів.

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У цей час буде заборонено пересування всіх водних транспортних засобів чи моторних суден, за виключенням тих, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади.

Про це повідомляють в Державній екоінспекції Карпатського округу, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Буде заборонено також здійснення промислового рибальства, підводного полювання та посилено контроль за роботою водозабірних споруд.