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Ще на двох жвавих франківських перехрестях планують встановити світлофори
Диван на коліщатках в темній вітальні

Ще на двох жвавих франківських перехрестях планують встановити світлофори СХЕМА

Автор: Ігор Василик
29/03/2025 13:44
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Франківська влада обіцяє упродовж 2025 року встановити світлофори на перехрестях вулиць Коновальця-Сорохтея та Надрічна-Максимовича.

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Про це пише “Галка” з посиланням на “Комуналку ІФ”.

“Аварійно-небезпечною ділянкою є перехрестя вулиць Євгена-Коновальця та Сорохтея. Цього року там буде облаштовано світлофор. Те саме на перехресті вулиць Надрічна та Максимовича”, – зазначається у дописі.

Перехрестя потрапили у список 14-ти аварійно-небезпечних ділянок Івано-Франківська.