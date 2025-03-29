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У Франківську планують провести два ярмарки до Великодніх свят
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську планують провести два ярмарки до Великодніх свят

Автор: Ігор Василик
29/03/2025 14:31
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Пасічників та виробників сільськогосподарської продукції з Івано-Фракнівщини запрошують взяти участь у традиційних великодніх ярмарках.

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Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда іф з посиланням на Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради.

Планується провести продовольчі ярмарки на двох локаціях: 12 квітня в селі Крихівці на площі Двір, 1, а також 16 квітня в Івано-Франківську на вулиці Чорновола, 128.

Передсвяткові ярмарки “Великодній кошик-2025” дадуть можливість місцевим виробникам реалізувати власну продукцію, а мешканцям громади — придбати свіжі продукти напередодні свята.

Організатори запрошують прикарпатських пасічників, сільськогосподарських виробників та всіх охочих взяти участь у заході.