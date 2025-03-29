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За ухилення від мобілізації було заблоковано рахунки вже 26 тисяч українців
Диван на коліщатках в темній вітальні

За ухилення від мобілізації було заблоковано рахунки вже 26 тисяч українців

Автор: Ігор Василик
29/03/2025 14:53
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В Україні за порушення мобілізаційних правил заблокували банківські рахунки вже 26 тисячам громадян.

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Про це повідомили в коментарі РБК-Україна у Міністерстві юстиції України.

Рахунки можуть заблокувати на виконання рішення суду у випадках, якщо військовозобов’язаний не сплачує штрафів за ухилення від мобілізації.

“За порушення мобілізації наразі заблоковано рахунки 26 тисяч осіб”, – відповіли на запит РБК-Україна в прес-службі Міністерства юстиції.

Там додали, що оновлені цифри за кількістю блокувань рахунків з’являться після 1 квітня.

В Україні вже майже рік діють посилені правила мобілізації: за невчасне оновлення облікових даних або неявку в ТЦК за повісткою передбачені штрафи від 17 до 25 тисяч гривень для фізичних осіб. Для юридичних осіб суми вищі. Це регулюється статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Коли накладено штраф, ТЦК передає справу поліції, яка оголошує людину в розшук. У разі подальшої несплати накладених штрафів можуть застосовуватися додаткові санкції, зокрема арешт рахунків чи позбавлення водійських прав. Остаточне рішення про блокування рахунків ухвалює виключно суд.

Щоб не доводити до судових справ і блокування рахунків, юристи радять не ігнорувати штрафи і сплачувати їх, а найкраще буде вирішити це питання при особистому візиті в ТЦК і СП.