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Івано-Франківська громада втратила на фронті мужнього героя Ігоря Фільварка
Диван на коліщатках в темній вітальні

Івано-Франківська громада втратила на фронті мужнього героя Ігоря Фільварка

Автор: Ігор Василик
29/03/2025 15:07
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Знову надійшла сумна звістка для Івано-Франківської громади – боронячи Україну, загинув солдат Ігор Фільварок.

Про це інформують у пресслужбі міського голови Івано-Франківської громади Руслана Марцінківа.

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У понеділок, 31 березня, о 12:00 годині розпочнеться чин похорону загиблого героя к Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3).

О 13:00 годині – початок поховання воїна на Алеї Героїв кладовища в селіЧукалівка.