Івано-Франківська громада втратила на фронті мужнього героя Ігоря Фільварка

Знову надійшла сумна звістка для Івано-Франківської громади – боронячи Україну, загинув солдат Ігор Фільварок.
Про це інформують у пресслужбі міського голови Івано-Франківської громади Руслана Марцінківа.
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У понеділок, 31 березня, о 12:00 годині розпочнеться чин похорону загиблого героя к Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3).
О 13:00 годині – початок поховання воїна на Алеї Героїв кладовища в селіЧукалівка.