На Франківщині зіткнулися два автомобіля: одного із водіїв довелося визволяти рятувальникам

Прикарпатські надзвичайники ліквідували наслідки дорожньо-транспортної пригоди у місті Снятині.

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Про це повідомили в ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

У суботу, 29 березня о 11:49 годині, у місті Снятин Коломийського району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів.

На місце події оперативно прибули рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини, які деблокували чоловіка, затиснутого в конструкціях понівеченого авто.

Потерпілого чоловіка передали медикам швидкої допомоги.

Також рятувальники від’єднали клеми акумуляторних батарей двох автомобілів, щоб запобігти можливому загорянню.