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Стоячи на колінах та зі сльозами на очах: Делятинська громада зустріла скорботний кортеж Олександра Уманця
Диван на коліщатках в темній вітальні

Стоячи на колінах та зі сльозами на очах: Делятинська громада зустріла скорботний кортеж Олександра Уманця ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Ігор Василик
29/03/2025 15:39
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У суботу 29 березня 2025 року, додому на щиті повернувся відважний герой з Прикарпаття Олександр Уманець, який був жителем Делятинської громади, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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В селищі Делятин громада на колінах зустріла скорботний кортеж із тілом загиблого військовослужбовця Олександра Уманця… Сумуємо разом з рідними, розділяємо пекучий біль від гіркої втрати… Навіки в строю! Вічна і світла пам”ять!, – інформують в Делятинській громаді

Заходи прощання із полеглим Героєм

читання Псалтиру відбудеться у суботу 29 березня о 17.00 год.

Похорон – у неділю 30 березня о 13.00 год.

Поховають Героя на кладовищі в Делятині по вул. Б. Хмельницького (Посіч)

https://www.facebook.com/delyatynskaotg
Стоячи на колінах та зі сльозами на очах: Делятинська громада зустріла скорботний кортеж Олександра Уманця