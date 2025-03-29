Стоячи на колінах та зі сльозами на очах: Делятинська громада зустріла скорботний кортеж Олександра Уманця ФОТОРЕПОРТАЖ

У суботу 29 березня 2025 року, додому на щиті повернувся відважний герой з Прикарпаття Олександр Уманець, який був жителем Делятинської громади, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
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В селищі Делятин громада на колінах зустріла скорботний кортеж із тілом загиблого військовослужбовця Олександра Уманця… Сумуємо разом з рідними, розділяємо пекучий біль від гіркої втрати… Навіки в строю! Вічна і світла пам”ять!, – інформують в Делятинській громаді
Заходи прощання із полеглим Героєм
читання Псалтиру відбудеться у суботу 29 березня о 17.00 год.
Похорон – у неділю 30 березня о 13.00 год.
Поховають Героя на кладовищі в Делятині по вул. Б. Хмельницького (Посіч)