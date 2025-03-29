Очільник Коломийського району Любомир Глушков оприлюднив майнову декларацію за 2024 рік

Голова Коломийської райдержадміністрації Любомир Глушков опублікував декларацію про доходи у 2024 році, пише Бліц-Інфо.

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Як йдеться у декларації, чиновник торік заробив на посаді голови РДА 1 129 948 гривень. Зауважимо, що це удвічі більше, ніж у попередній рік. Адже у 2023 чиновник вказав у декларації 558 132 гривень зарплатні. Окрім того, Любомир Глушков у 2024 отримав й 227 081 гривню пенсії.

Його дружина, Любов Глушкова, працює у Коломийській міськраді, де торік отримала 331 911 гривню зарплатні. Тож загальний дохід подружжя склав 1 688 940 гривень.

За даними декларації чиновник зберігає готівкою 460 000 гривень та 5 000 доларів.

Серед майна подружжя – Nissan X-Trail Універсал-В 2015 року випуску, зареєстрований на Любомира Глушкова у 2019. Є й ряд земельних ділянок у Коломиї та селі Княждвір. Також на чиновника зареєстровані комерційне та складські приміщення, квартира у Коломиї.