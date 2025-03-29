Франківська громада затвердила виплати для родин полеглих захисників

В Івано-Франківській громаді затвердили виплати для сімей полеглих захисників.

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Про це повідомив голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Заслугом на цю статтю виплат було закладено п’ять мільйонів 83 тисячі 334 гривень для сімей загиблих та зниклих безвісти.

Цього тижня, як вказує очільник, затвердили допомогу для 61 родини. А від початку року — для 93 осіб на суму сім мільйонів 166 тисяч 668 гривень.

Ще 84 особи з сімей загиблих та зниклих безвісти військових отримають щомісячні виплати у розмірі прожиткового мінімуму. Від початку року затвердили ці виплати для 951 мешканця.